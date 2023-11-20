Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kurşunlanan evde bir kişi başından yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından isabet alan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:35 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kurşunlanan evde bir kişi başından yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin evine pompalı tüfekle ateş açması sonucu başından isabet alan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

        Fevzioğlu Mahallesi 3958. Sokak'ta bulunan O.S'ye ait müstakil eve gelen T.B. pompalı tüfekle eve ateş etti.

        Saldırı anında evde bulunan O.S'nin annesi F.S. tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis saldırı sonrası olay yerinden aracıyla kaçan T.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        T.B. ile O.S'nin daha önce kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları

        Benzer Haberler

        Müşteri alma tartışmasında meslektaşını öldüren taksici: Zarar verme niyeti...
        Müşteri alma tartışmasında meslektaşını öldüren taksici: Zarar verme niyeti...
        Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı
        Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yapıldı
        Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılan...
        Kayseri'de bir taksicinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 sanığın yargılan...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Erciyes Üniversitesi, "ORA-KAF'23"e ev sahipliği yapacak
        Erciyes Üniversitesi, "ORA-KAF'23"e ev sahipliği yapacak
        Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 193 milyon lira söküm avansı
        Kayseri Şeker'den pancar çiftçisine 193 milyon lira söküm avansı