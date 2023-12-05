Kayseri'de tırın çarptığı yaya öldü

Kayseri'de kaldırımda yürürken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 38 AFZ 891 plakalı tır, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de kaldırımda yürüyen R.B'ye çarptı.

Yaralanan R.B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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