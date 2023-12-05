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        Kayseri'de tırın çarptığı yaya öldü

        Kayseri'de kaldırımda yürürken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:52
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        Kayseri'de tırın çarptığı yaya öldü
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        Kayseri'de kaldırımda yürürken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 38 AFZ 891 plakalı tır, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de kaldırımda yürüyen R.B'ye çarptı.

        Yaralanan R.B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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