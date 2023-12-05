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        Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı

        Kayseri Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi, yılın ilk 9 ayında aldığı 285 bin çağrının yüzde 97'sini karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:25
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        Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı
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        Kayseri Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi, yılın ilk 9 ayında aldığı 285 bin çağrının yüzde 97'sini karşıladı.

        Acil Sağlık Hizmetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre, her türlü olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen görevini sürdürüyor.

        İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Biçer, AA muhabirine, Acil Sağlık Hizmetlerinin, alanında eğitim görmüş profesyoneller tarafından olay yerinde ya da hastaneye nakil esnasında verilen hizmetlerin tamamını kapsadığını söyledi.

        İhbarlara en kısa sürede ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

        "Kayseri İl Ambulans Servisi olarak 57 istasyon, 87 ambulans ve 705 çalışanla hizmet vermekteyiz. Ambulans envanterimizde yeni doğan, obez, 4 sedyeli ve helikopter ambulans da bulunmaktadır. 2023'ün ilk 9 ayında komuta kontrol merkezimize sağlıkla alakalı 285 bin çağrı geldi. Çağrı karşılama oranımız yüzde 97 olarak gerçekleşti. Bunların sonucunda toplam 128 bin vakanın naklinde rol aldık. Kentsel vakalarda ulaşımımız ortalama 6 dakika, kırsaldaki vakalara ise 12 dakika olarak gerçekleşti. Yine İl Ambulans Servisi koordinasyonunda şehir dışına 106 vakanın naklini gerçekleştirdik. Bunların 13'ü uçak, 22'si helikopter geri kalanı da kara yolu ile gerçekleşti."

        Biçer, her şartta çalışmaya gayret eden personelinin 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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