ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa'ya 2023 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen, 2023 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri'nde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ödüle layık görüldü.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği 2023 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere 2 kategoride toplam 3 bilim insanı ödüle layık görüldü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla 2023 TÜBA Akademi Ödülü'ne layık görüldü.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ödüle layık görülen Karaboğa'yı tebrik etti.