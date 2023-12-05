Sarıoğlan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan 127 kişiye, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim verildi.
Deprem, sel, yangın gibi acil durumlarla baş etme, ilk yardım uygulamaları, tahliye ve toplanma noktalarının belirlenmesi gibi konuların anlatıldığı eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.