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        Sarıoğlan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:20
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        Sarıoğlan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi düzenlendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

        Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan 127 kişiye, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim verildi.

        Deprem, sel, yangın gibi acil durumlarla baş etme, ilk yardım uygulamaları, tahliye ve toplanma noktalarının belirlenmesi gibi konuların anlatıldığı eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

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