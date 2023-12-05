Sarıoğlan'da Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi düzenlendi Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerine yönelik Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan 127 kişiye, Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi'nde eğitim verildi.

Deprem, sel, yangın gibi acil durumlarla baş etme, ilk yardım uygulamaları, tahliye ve toplanma noktalarının belirlenmesi gibi konuların anlatıldığı eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verildi.