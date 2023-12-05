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        Kayseri'de Adalet Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Adalet Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:06
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        Kayseri'de Adalet Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki Adalet Halk Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

        Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Bünyan ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılış törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki törenden çevrimiçi katıldı.

        Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Günlük 250 kişinin istifade edeceği, hem tutuklu ile hükümlülerimiz hem çalışanlarımız hem de çalışanlarımızın ailelerinin istifadesine sunulmuş bu kütüphane aynı zamanda il kütüphanelerimizle koordine halinde. Buradaki arkadaşlarımız, 11 bin kitap gibi görünen, aslında kitaplıkları ilin diğer kitaplarıyla beraber 80 bin kitaba kadar ulaşabilmektedir." dedi.

        Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da güzel bir hizmet sunulduğunu belirterek, "Özelde kütüphanemize bugüne kadar 10 bin 560 kitap temin edildi. Her 15 günde bir mahkumlarımızdan liste alınıyor ve onların kitapları kendilerine görevlerimizce ulaştırılıyor. 15 gün sonra okuduklarını alıyoruz. Yeni taleplerini de karşılıyoruz. Bu vesileyle burada güzel bir hizmet yürütülüyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphane hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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