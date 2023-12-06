Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kuruköprü Sosyal Tesisi'ni inceledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanan Kuruköprü Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Kuruköprü Mahallesi'nde yapılan sosyal tesiste, mahalle muhtarı Bilal Yardım ve birim müdürleriyle bir araya geldi.

Tesiste incelemelerde bulunan Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, tesisin Kuruköprü'ye hayırlı olmasını diledi.

Tesis hakkında bilgi veren Yalçın, şunları kaydetti:

"360 metrekare kapalı, 250 metrekare açık alana sahip 610 metrekarelik çok amaçlı sosyal tesis, mahallede düzenlenecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapabilecek. Diğer sosyal tesislerde olduğu gibi burası da bünyesinde barındırdığı birçok imkanla birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandı. 2 katlı olarak inşa edilen ve içerisinde muhtarlık binasından kafeteryaya, kurs merkezinden toplantı salonuna kadar çeşitli bölümlerin bulunduğu tesiste, 52 metrekarelik teras da yer alıyor."

Muhtar Yıldırım da destekleri için Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Yalçın, daha sonra mahalledeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.