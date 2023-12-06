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        Kayseri'de öğrenciler Kırlangıç Vadisi'nde atık topladı

        Melikgazi Belediyesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kırlangıç Vadisi'nde 500 kilogram atık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:51
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        Kayseri'de öğrenciler Kırlangıç Vadisi'nde atık topladı
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        Melikgazi Belediyesince düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kırlangıç Vadisi'nde 500 kilogram atık topladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Erciyes Üniversitesi Sürdürülebilirlik Topluluğu ve Sıfır Atık Kulübü üyesi öğrencilerin katılımıyla Hisarcık ilçesindeki Kırlangıç Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, atık yönetimi konusunda farkındalık yaratma amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

        Öğrencilerin bu tür etkinliklerde gönüllü yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Palancıoğlu, "Doğada vakit geçiren her vatandaşımıza sesleniyorum, lütfen doğayı ve çevremizi temiz tutalım. Bu doğal güzellikleri korumak ve temiz tutmak belediye dahil hepimizin görevidir. Etkinlik sonunda 500 kilogram atık toplandı. Etkinliğimiz havanın, suyun, toprağın kirlenmediği, kuraklığın olmadığı günlere vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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