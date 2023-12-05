Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ilk doğal gaz ateşi yakıldı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan doğal gazın ilk meşalesi yakıldı.

İlçe meydanında gerçekleşen Felahiye İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, tüm ilçe belediye başkanlarıyla dayanışma içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Halka hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, "Felahiye ve Özvatan'ımızın güzel insanlarına hizmet etmek bizler için ibadettir. Biz olaya böyle bakıyoruz. Belediye başkanlarımızın 16'sıyla el ele vererek dayanışma içerisinde şehrimizi hem merkezde hem de taşrada daha iyi noktaya taşımak için çırpınıyoruz." dedi.

Büyükkılıç, doğal gaz yatırımının 200 milyon lira olduğunu belirtti.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov da Kayserigaz'ın hizmet verdiği ilçe sayısının 14'e çıktığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç ve protokol üyeleri, doğal gazın ilk ateşini yaktı.