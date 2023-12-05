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        Özvatan'da ilçesinde ilk doğal gaz ateşi yakıldı

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:20
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        Özvatan'da ilçesinde ilk doğal gaz ateşi yakıldı
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        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Büyükkılıç, törendeki konuşmasında doğal gazın Özvatan'a hayırlı olmasını diledi.

        Demir de toplam 2 bin doğal gaz servis kutusu konulduğunu ve şu ana kadar 400 abone sayısına ulaşıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından doğal gazın ilk meşalesi yakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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