Özvatan'da ilçesinde ilk doğal gaz ateşi yakıldı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde doğal gaz meşale yakma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Mine Kurt, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyükkılıç, törendeki konuşmasında doğal gazın Özvatan'a hayırlı olmasını diledi.
Demir de toplam 2 bin doğal gaz servis kutusu konulduğunu ve şu ana kadar 400 abone sayısına ulaşıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından doğal gazın ilk meşalesi yakıldı.
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