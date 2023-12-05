///FOTOĞRAF İPTALİ/// TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü

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'TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü' başlıklı haberimizde servis edilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.

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