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        ///FOTOĞRAF İPTALİ/// TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:18
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        ///FOTOĞRAF İPTALİ/// TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü
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        SayınYazıİşleri Müdürlerinin dikkatine,

        'TIR'ın kaldırımda çarptığı yaya öldü' başlıklı haberimizde servis edilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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