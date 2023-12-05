Kayserispor, Vanspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Vefa Group Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.