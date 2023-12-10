Kayseri'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

S.A'nın kullandığı 38 AFZ 720 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Güllü Bahçe Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 64 HA 350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada park halindeki 35 ASC 10 plakalı otomobil de zarar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan sürücüler ile yolculardan H.C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.