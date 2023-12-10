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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

        İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:27
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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
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        İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

        Kent genelinde etkili olan soğuk hava, Erciyes'te kar yağışına dönüştü.

        Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar ve Develi Kapı'da gece başlayan yağışla beraber kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

        Bölgedeki vatandaşlar, beyaza bürünen dağın eteklerinde fotoğraf çektirdi.

        Öte yandan, Erciyes'te karlama üniteleriyle yapay kar üretimi de devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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