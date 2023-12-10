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        Kayserispor-Pendikspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Pendikspor'u 2-0'yenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, bugün anlamlı, güzel bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 19:31 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:31
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        Kayserispor-Pendikspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Pendikspor'u 2-0'yenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, bugün anlamlı, güzel bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, hafta boyunca oyuncularına Pendikspor maçının ehemmiyetini anlattığını belirterek, "İlk 8 maçta galip gelemeyen bir takım olmasına rağmen Pendikspor'un son 6 maçta ikisi deplasman galibiyeti olmak üzere üç galibiyeti vardı. Tek mağlubiyet Başakşehir o maçta da 1-1'den sonraki bölümde bence belirli bölümde kazanmaya yakın taraftı."dedi.

        İlk yarı topa sahip olmalarına rağmen rakibin 2 net pozisyon yakaladığını anlatan getiren Uçar, şunları kaydetti:

        "İlk yarı finalleri biraz erken yapmıştık. Son final tercihlerini daha iyi yapabilirdik ama ikinci yarıya başladığımızda biraz daha topa sahip olup finalleri erken yapmamayı, rakibi biraz sallandırdıktan sonra arkaya koşularla sonuca gitmeyi hedeflemiştik. İkinci yarının başında gene Halil'le bizim ofsayt diye durduğumuz zaman onların kaçırdığı bir pozisyon var. Neticesinde 61. dakikada Morte Thiam işbirliğiyle bulduğumuz savunma arkasına atılan bir top. Sonrası bulduğumuz gol. Ondan sonraki bölümden çok net söyleyeyim. Aslında kurguladığımız, oynamak istediğimiz oyun 60-90 arası bölündü. Biraz daha skor avantajıyla beraber arkada kalır gibi gözüksek de ciddi gördüğünüz pozisyonlar yakalayan takım Kayserispor'du. Bunu da taraftarımızın itici gücünün de etkisi olduğunu söyleyebilirim. Son dakikalarda da geçen hafta bize Trabzon'da üç puanı getiren Bahoken ile bulduğumuz ikinci gol. Bizi inanılmaz mutlu etti ve 2-0'lık galibiyet almamızı vesile oldu."

        - "Çocuklar inşallah güzel bir hikaye yazacaklar"

        Özverili mücadelelerinden dolayı oyuncularını kutlayan Uçar, "İnanın bu çocuklar inşallah güzel bir hikaye yazacaklar. Şu anda hikayemiz güzel gidiyor ama sonu güzel biten hikayeler her zaman daha akılda kalır, daha güzel olur. Umarım bizim hikayemizin sonu da bu sene hep beraber, şehrin ileri gelenleri, yönetimimiz, taraftarımız, oyuncularımız kalbi burayla atan herkesin desteğiyle beraber, sonunda güzel biter." ifadelerini kullandı.

        - Pendikspor cephesi

        Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira da, Kayserispor'un hak ederek 2-0'lık bir galibiyet aldığı belirtti.

        Maç boyunca Kayserispor'un kendilerinden iyi olduğu dile getiren Vieira, "Bizim açımızdan bakınca da maç 0-0 giderken Erencan ilk yarı çok net pozisyon buldu. Eğer onu gole çevirebilseydi maçın farklı bir hikayesi olabilirdi. İkinci yarıya da 0-0 başladık iyi bir stratejiyle maça devam ederken Halil'in yine net bir pozisyonu vardı. O da gol olmadı. Maalesef yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremeyince Kayserispor 2 gol bularak maçı hak ederek kazandı." ifadelerini kullandı.

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