Kayseri'de bir araçta 420 gram esrar ele geçirildi
Kayseri'de yunus timleri tarafından durdurulan araçta 420 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de yunus timleri tarafından durdurulan araçta 420 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Yapılan aramada 420 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan M.K. (23), O.E. (28) ve B.S. (27) gözaltına alındı.
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