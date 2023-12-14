Kayseri'de bir kişi birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle yaraladı

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak'ta yaşayan S.Ç. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Arbedeye dönüşen olayla S.Ç, M.A'yı av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.A. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıl, zanlı S.Ç. gözaltına alındı.

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