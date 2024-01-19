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        Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile 22 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:16
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        Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 21. haftada İstanbulspor ile 22 Ocak Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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