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        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı

        Kayseri'de işsiz vatandaşlara para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:31
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        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de işsiz vatandaşlara para karşılığı açtırdıkları banka hesaplarını ve telefon hatlarını yasa dışı bahislerde kullanarak 223 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirli bir ücret karşılığı anlaştıkları işsiz vatandaşlara banka hesabı açtırıp, telefon hattı çıkarttırarak bunları yasa dışı bahislerde kullandıkları ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

        Polis, yaklaşık 5 ay süren teknik takipli çalışmalarda, son 9 ayda yaklaşık 223 milyon lira haksız kazanç sağlandığını belirledi.

        Ekiplerin düzenlendiği eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, banka kartı, kredi kartı, sim kart, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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