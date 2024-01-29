Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'in hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:13 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu 123 bin kişiyi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'in hafta sonu yerli ve yabancı 123 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin yönettiği ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan kayak merkezine, kış turizmi kapsamında yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

        Erciyes'in, hafta sonu 123 bin ziyaretçi ağırladığını aktaran Büyükkılıç, "Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Çekya ve Polonya'dan charter seferleriyle ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes'imiz, kendi rekorunu kırmış oldu." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir tarafından hem hava yolu hem de kara yoluyla gelen yerli turistlerin de tercih ettiği Erciyes'in, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ve 15 otelle hizmet verdiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        Gelir dağılımında tarihi bozulma
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı

        Benzer Haberler

        Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi
        Büyükkılıç, Erciyes'te kayakseverlerle bir araya geldi
        Talas'ta geleceğin bilişimcileri yetişecek
        Talas'ta geleceğin bilişimcileri yetişecek
        Hacılar Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi
        Hacılar Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi
        'Falaka' davası sanığının cezasında geleceği üzerinde olası etkileri dikkat...
        'Falaka' davası sanığının cezasında geleceği üzerinde olası etkileri dikkat...
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77