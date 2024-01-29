Hacılar Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi Hacılar'da Renkli Tebeşir Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Burnunu Kaybeden Palyaço" adlı tiyatro oyunu öğrenciler için sahnelendi.

Hacılar'da Renkli Tebeşir Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Burnunu Kaybeden Palyaço" adlı tiyatro oyunu öğrenciler için sahnelendi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın öğrencilere ara tatil hediyesi olarak düzenlediği tiyatro etkinlikleri devam ediyor.

Renkli Tebeşir Sanat Merkezi'nin hazırladığı, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterilerini izleyen çocuklar, keyifli ve mutlu anlar yaşıyor.

Yönetmenliğini İbrahim Altuntaş'ın üstlendiği "Burnunu Kaybeden Palyaço" adlı tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çocuklar mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Tiyatro etkinlikleri kapsamında 3 Şubat'ta "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" oyunu sahnelenecek.