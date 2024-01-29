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        Talas'ta geleceğin bilişimcileri yetişecek

        Talas Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin hem dijital bağımlılıktan kurtulması hem de bilişime yatkınlığı olanları meslek edinmelerine yardımcı olunması amacıyla kurulan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'nde eğitimler için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:17
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        Talas'ta geleceğin bilişimcileri yetişecek
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        Talas Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin hem dijital bağımlılıktan kurtulması hem de bilişime yatkınlığı olanları meslek edinmelerine yardımcı olunması amacıyla kurulan Talas Belediyesi Espor Arena ve İnovasyon Merkezi'nde eğitimler için kayıtlar başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde verilecek robotik kodlama, tinkercad ve arduino eğitimleri için kayıtlar sürüyor.

        Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 850 metrekare alanda kurulu merkezde, üç farklı branşta yapılacak eğitimlerde çocukların ve gençlerin 3 boyutlu baskı modelleme, kodlama ve robotik gibi inovatif alanlarda yetenekleri ortaya çıkarılacak.

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