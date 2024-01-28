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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:52 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:52
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Aktaş, Sait Nedim Çelik

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 7, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 6, Hamby 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 11, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 17, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir

        Çankaya Üniversitesi: Nisanur Barmakçı 1, Walker 19, Fontaine 16, Asya Ülker, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 8, Mccarty 22, Fatma Dikmen, Feryal Defne Atlı 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba Oral

        1. Periyot: 28-14

        Devre: 48-40

        3. Periyot: 72-59

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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