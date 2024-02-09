Kayseri Büyükşehir Belediyesinden TOKİ Demokrasi Mahallesi'ne 6 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOKİ Demokrasi Mahallesi Şehitler ve Gül caddelerinde 30 personel, 20'ye yakın iş makinesi ile gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç talepler doğrultusunda TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması talimatı verdi.

Çalışmaları yerinde denetleyen Büyükkılıç, yaklaşık 6 milyon TL civarında bir harcama ile 2 kilometrelik iki caddeyi içine alacak şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TOKİ Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç ise mahalleye yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti.