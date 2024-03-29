Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve esnaf ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi Kayseri Kalesi ve çevresini ziyaret eden Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Büyükkılıç, vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu.

İstikrar vurgusu yapan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Umuyorum ve inanıyorum ki istikrarı önemseyen, sağduyusuyla şehrimizi maceraya sürüklemek istemeyen ve bu güzel şehrimizi gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, büyüklerimizle geleceğe taşıyacak olan ve çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek bırakacak olan seçimin son günlerindeyiz. Kayseri'mizin güzel insanlarının sağlıklı bir şekilde kararlarını verip, Kayseri'mize hizmet etme fırsatı vereceğine inanıyorum."