Milletvekili Ersoy'dan Sarız ilçesine 156 konutluk TOKİ müjdesi

"Sarız ilçemizde 156 konutluk 2. etap TOKİ çalışmaları, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılarak başlayacaktır. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ediyor, Sarızlı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum."

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