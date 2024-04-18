Kayseri'de bıçakla yaralanan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.S.Z'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde M.P, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonucu yabancı uyruklu A.S.Z'yi bıçakla yaraladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.