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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Kayseri'de konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, partisinin büyük kongre sürecine ilişkin, "Eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı öncesi veya sonrasında yeni genel başkan adayımızın ismi açıklanacaktır. O adayla da kongreye gideceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:20
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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Kayseri'de konuştu:
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        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, partisinin büyük kongre sürecine ilişkin, "Eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı öncesi veya sonrasında yeni genel başkan adayımızın ismi açıklanacaktır. O adayla da kongreye gideceğiz." dedi.

        Arıkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden seçilen Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyelerine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette konuşan Arıkan, yerel basının sorunlarına değinerek, bu konunun Meclis'te takipçisi olduklarını belirtti.

        Bir gazetecinin, "Saadet Partisinde genel başkanlık seçimi olacak. Sizin de adınız geçiyor, aday olacak mısınız?" sorusu üzerine Arıkan, partisinin, büyük kongresini 30 Haziran'da yapacağını söyledi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kongrede aday olmayacağını söylediğini aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

        "Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, yeni kongrede aday olmayacağını, genel başkanlık görevini bırakacağını ifade etti. Sağlık problemlerinden dolayı bırakacağını ifade etti. Yaklaşık bir aydır istişare süreci devam ediyor. Biz 55 yıllık milli görüş geleneğinin tek temsilcisi olan bir partinin mensuplarıyız. Bizde gelenek bellidir. İstişare süreci, istişare mekanizmaları son derece önemlidir. Bizler seçimi kongre salonunda değil, kongre öncesinde zaten yapıyoruz. Bütün delegelerimizle, yetkin mercilerimizle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla bir istişare süreci yürüyor."

        Karamollaoğlu'nun 30 Mayıs'a kadar teşkilat mensuplarıyla özel görüşmeler yapacağını belirten Arıkan, "Kim olursa partimiz, davamız daha ileriye gider, bunun istişaresi yapılıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı öncesi veya sonrasında yeni genel başkan adayımızın ismi açıklanacaktır. O adayla da kongreye gideceğiz. Çoklu bir kongreyi ben öngörmüyorum. O istişareden çıkacak isimle beraber yeni dönem çalışmalarımızı yapacağız inşallah." diye konuştu.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arıkan'a teşekkür etti.

        Arıkan'a ziyaretinde, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun ve il yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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