Kayseri'de Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu özel bireylere hizmet veriyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin havuz kompleksi, öğrencilere hem ruhsal hem de bedensel açıdan fayda sağlıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin havuz kompleksi, öğrencilere hem ruhsal hem de bedensel açıdan fayda sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen özel gereksinimli bireylere yönelik tedavi alanlarına sahip Engelsiz Kapalı Yüzme Havuzu faaliyetlerine devam ediyor.
Çocuklar, seanslara yüzme hocasıyla bireysel ya da ikişerli gruplar halinde alınıyor.
İnşası tamamlanıp hizmete başlayan havuz bölümünde yüzme havuzu, hidroterapi tedavi havuzları, fitness salonu, karanlık oda diye bilinen snoezelen odası, duyu bütünleme odası ve fizik tedavi odaları bulunuyor.
Havuz, engelli bireylerin vücudundaki tüm kasları aktif hale getirmelerine önemli katkılar sunuyor.
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