Müzisyen kalaycı, ailesiyle köy köy gezerek ata mesleğini yaşatıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Besteleyip söylediği Roman havası şarkılar internette yoğun beğeni toplayan İzmir Bergamalı müzisyen kalaycı Yaşar Demircioğlu, ailesiyle Türkiye'nin dört bir yanını gezerek dede mesleği kalaycılığı sürdürüyor.

Evi yerine koyduğu aracıyla yılın yaklaşık 8 ayı gezici kalaycılık yapan Yaşar Demircioğlu, eşi Sevgi ve oğlu Musa ile Kayseri'nin Gesi Mahallesi'nde ağaç altına kurduğu tezgahta vatandaşların getirdiği bakır mutfak eşyaları kalaylıyor.

Bakır tepsi, bakraç, cezve gibi kapları sıcağın altında yaktıkları ateşi körükleyerek kalaylayan Demircioğlu ailesi, zaman zaman da müzik eşliğinde oynayıp eğleniyor.

Kalaycılığın bir zanaat olduğunu belirten Demircioğlu, "Buraları bırakamıyoruz, bizim yaşam tarzımız bu. Köy köy gezeriz, her tarafı biliriz. Buranın ekmeğiyle büyüdüğümüz için buranın kaplarını devamlı biz kalaylarız. Ufakken babamla gelirdim, kap sürterdim, körük çekerdim. Zanaatımızı bitirmeye çalıştılar ama biz bitirmedik. Hayatta olduğumuz sürece çoluk çocuğumuza da öğretiyoruz." dedi.

- "Kalay yaparken hem oynarız hem zıplarız"

Doğudan batıya, İç Anadolu'dan Karadeniz'e tüm Türkiye'yi gezdiğini belirten Demircioğlu, ülkenin her köşesini çok sevdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye hayranlığını anlatan Demircioğlu, "Köy yerine giderim, her köyün suyundan içerim çünkü her köyün toprağının kokusu başkadır, yaşamı başkadır. Her şehrin, köyün ekmeğini yerim, hepsinin bir tadı vardır ama tadını bilene. Bizim hayatımız gerçek. İyisiyle de kötüsüyle de karşılaşırız. Ben okumadım okumuşluğum yok ama konuşurum, önce kafam konuşur, sonra dilim konuşur." dedi.