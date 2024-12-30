Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen kütüphanenin yapımı tamamlandı

Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi yanındaki mevcut kütüphanenin de yeni yapıya taşınma aşamasında olduğunu belirtti.

Yeni kütüphanenin Kayseri'nin gelişmiş kültürel altyapısına katkı sağlayacağını anlatan Büyükkılıç, İl Halk Kütüphanesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının donanım desteğiyle hizmete sunulacağını da kaydetti.

Gençlerin fiziki ortamlarını oluşturmanın yanında, bireysel desteği de sağlamaya yönelik irade gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel hayatını daha da güçlendirecek kütüphanenin, kentin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

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