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        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen kütüphanenin yapımı tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik İl Halk Kütüphanesinin yapımının tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 13:35
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        Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen kütüphanenin yapımı tamamlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen 6 bin 100 metrekarelik İl Halk Kütüphanesinin yapımının tamamlandığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında belediye olarak 15 farklı kütüphanede hizmet verdiklerini belirtti.

        Gençlerin fiziki ortamlarını oluşturmanın yanında, bireysel desteği de sağlamaya yönelik irade gösterdiklerini aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel hayatını daha da güçlendirecek kütüphanenin, kentin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

        Yeni kütüphanenin Kayseri'nin gelişmiş kültürel altyapısına katkı sağlayacağını anlatan Büyükkılıç, İl Halk Kütüphanesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının donanım desteğiyle hizmete sunulacağını da kaydetti.

        Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Türbesi yanındaki mevcut kütüphanenin de yeni yapıya taşınma aşamasında olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri

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