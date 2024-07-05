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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün oyuncusu Türkiye şampiyonu oldu

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Ali Tayyar, Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Üst Minik Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:46
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün oyuncusu Türkiye şampiyonu oldu
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        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Ali Tayyar, Türkiye Boks Federasyonunca düzenlenen Üst Minik Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Muhammet Ali Tayyar ve Mirzan Zorbey Tayyar, 26 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na katıldı.

        Şampiyonada, Muhammet Ali Tayyar 63 kiloda Üst Minik Erkekler müsabakalarında altın madalya kazandı, Mirzan Zorbey Tayyar ise 48 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

        Kocasinan'ın adını şampiyonluklarla dünyaya duyuracaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Sporcularımızı ve boks antrenörümüz Fatih Töme hocamızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak, her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum."

        Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise amaçlarının milli takım kadrosunda yer alacak sporcular yetiştirmek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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