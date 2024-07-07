Kayseri Büyükşehir Ulaşım AŞ 6 ayda 78 milyon yolcu taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs ve tramvay hatlarında yılın ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projelerden biri olan, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu.