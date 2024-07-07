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        Kayseri Büyükşehir Ulaşım AŞ 6 ayda 78 milyon yolcu taşıdı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs ve tramvay hatlarında yılın ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:34
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        Kayseri Büyükşehir Ulaşım AŞ 6 ayda 78 milyon yolcu taşıdı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, otobüs ve tramvay hatlarında yılın ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi.

        Öte yandan Başkan Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projelerden biri olan, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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