Büyükşehir Belediyesi lavanta hasadına başladı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Alsancak Parkı ve Anadolu Harikalar Diyarı'na dikilen 160 bin lavanta fidesi yetişti.

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