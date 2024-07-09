Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi lavanta hasadına başladı

        Büyükşehir Belediyesi, 6 bölgede ekili 160 bin kök lavantanın hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi lavanta hasadına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesi, 6 bölgede ekili 160 bin kök lavantanın hasadına başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mehmet Özhaseki Bulvarı, 30 Ağustos Bulvarı, İnönü Parkları, Alsancak Parkı ve Anadolu Harikalar Diyarı'na dikilen 160 bin lavanta fidesi yetişti.

        Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, yetişen lavantaların hasadına başladı.

        Hasat edilen lavantalardan elde edilecek yağ değerlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı

        Benzer Haberler

        Komşu kadını öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı, yeni rapor istedi
        Komşu kadını öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı, yeni rapor istedi
        Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi afet eğitiminde iş bi...
        Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi afet eğitiminde iş bi...
        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Musa Yüce Muaythai Şampiyonası sona erdi
        Musa Yüce Muaythai Şampiyonası sona erdi
        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı