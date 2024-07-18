Kayseri'deki bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esnaflar Sitesi Camisi'nin bahçesinde kavgaya dönüşen olayda O.B. bıçakla E.N.A. (16) ile A.T'yi (17) göğsünden ve karnından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki Esnaflar Sitesi Parkı'nda henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.