İncesu'da mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi iş birliğinde Kayseri-Adana kara yolu üzerinde yapılan mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan İncesu mini terminal, İncesu yufka üretim tesisleri, İncesu market ve yöresel ürünler satış noktasının yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi binasının Büyükşehir Belediyesinin İncesu Belediyesine armağanı olduğunu belirtti.