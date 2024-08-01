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        İncesu'da mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi iş birliğinde Kayseri-Adana kara yolu üzerinde yapılan mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:01
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        İncesu'da mini terminal ve yöresel ürünler evi hizmete başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi iş birliğinde Kayseri-Adana kara yolu üzerinde yapılan mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi hizmet vermeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan İncesu mini terminal, İncesu yufka üretim tesisleri, İncesu market ve yöresel ürünler satış noktasının yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mini terminal ile yufka ve yöresel ürünler evi binasının Büyükşehir Belediyesinin İncesu Belediyesine armağanı olduğunu belirtti.

        İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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