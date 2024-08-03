Kayseri'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
G.D'nin kullandığı 27 BE 497 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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