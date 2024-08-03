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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:21
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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        G.D'nin kullandığı 27 BE 497 plakalı otomobil, Kayseri-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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