Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, Dost Mağaza ile Dost Market'i ziyaret etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, Dost Mağaza ile Dost Market'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market'i ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, market ve mağazadan Kocasinan bölgesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

        İlçede yaşayan herkese ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sahip çıkarak destek olmayı hedeflediklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Dost Market, bilinen marketlerde bulunan gıda ve temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı karşılayan ürünleri içeriyor. Dost Mağaza ise her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. Bölgemizde yaptığımız tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize, marketimiz ve mağazamızda alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla, bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz."

        Öte yandan, Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Dost Mağaza'da alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor "Dost Eli" isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Dost Market’te ise aynı uygulama ile ihtiyaç sahipleri, kendi adlarına aldıkları "Dost Eli" kartı ile markette alışveriş yapabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        Benzer Haberler

        Kadın kooperatifinin ürettiği çikolatalar gurbetçi geleneğini tersine çevir...
        Kadın kooperatifinin ürettiği çikolatalar gurbetçi geleneğini tersine çevir...
        ABD'li arkeolog Kültepe'de toplumun iklimle mücadelesini araştırıyor
        ABD'li arkeolog Kültepe'de toplumun iklimle mücadelesini araştırıyor
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarının tercihi oluyor
        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarının tercihi oluyor
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        ERÜ Rektörü Altun, "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ni fakülte dekanlarına tak...
        ERÜ Rektörü Altun, "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ni fakülte dekanlarına tak...
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti