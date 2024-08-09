Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 23 yaşındaki Yılmaz, Kayserispor formasıyla çıktığı 29 lig maçında 2 gole imza attı.
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