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        Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:16
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        Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, geçen sezon kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı 1 yıllığına daha renklerine bağladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Geçen sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan 23 yaşındaki Yılmaz, Kayserispor formasıyla çıktığı 29 lig maçında 2 gole imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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