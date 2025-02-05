Talas'ta duvarlara yazı yazan 2 kişiye 23 bin 150 lira ceza yazıldı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kamuya açık muhtelif yerlerde duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden oldukları belirlenen 2 kişiye 23 bin 150 lira idari cezası uygulandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde kamuya açık muhtelif yerlerde duvar yazıları yazarak çevre ve görüntü kirliliğine neden oldukları belirlenen 2 kişiye 23 bin 150 lira idari cezası uygulandı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri park ve muhtelif yerlerde bulunan elektrik panosu, trafo duvarı ve inşaat çevre koruma çitlerine sprey boyayla yazı yazarak çevre ve görüntü kirliliğine yol açanları bulmak için çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen A.K. ve H.Y.T'ye 23 bin 150 lira idari ceza uyguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.