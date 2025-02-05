Özvatan Kaymakamı Yılmaz, görevine başladı
Özvatan Kaymakamlığına atanan Yıldız Yılmaz, görevine başladı.
Özvatan Kaymakamlığına atanan Yıldız Yılmaz, görevine başladı.
Gaziantep'te 1997'de dünyaya gelen ve Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ni birinci bitiren Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü 2020'de tamamladı.
İçişleri Bakanlığının 2023'te açtığı sınavda Gaziantep Valilğinde göreve başlayan Yılmaz, sonrasında Sakarya'da Serdivan Kaymakam refikliği yaptı.
İçişleri Bakanlığının 31 Ocak tarihli onayı ile Özvatan Kaymakamlığına atanan Yılmaz, 3 Şubat'ta ilçeye gelerek görevine başladı.
Özvatan'a atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yılmaz, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.
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