Özvatan Kaymakamı Yılmaz, görevine başladı

Özvatan'a atanmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yılmaz, "Tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Gaziantep'te 1997'de dünyaya gelen ve Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi'ni birinci bitiren Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü 2020'de tamamladı.

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