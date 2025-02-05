Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri ders aralarında spor ve eğlenceyle buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve ortaokulların bahçelerine oyun alanları çizerek öğrencileri ders aralarında spor ve eğlenceyle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan proje kapsamında ekipler, kentin muhtelif bölgelerindeki okulların bahçelerine seksek ve yakar top sahası gibi renkli oyun alanları çizdi.

Ders aralarında spor ve eğlenceyi bir arada sunan oyun alanları ile öğrencilerin sosyalleşmelerinin arttırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Yatay İşaretleme Şefi Hasan Basri Çelik, "Protokol doğrultusunda 288 okula oyun alanı yapacağız. Yeni başladık, 20 civarında okulumuzda oyun alanı yapıp hocalarımıza teslim ettik. Belediye olarak okullarımıza, çocuklarımıza iyi bir şeyler katmaya çalışıyoruz, destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim İl Koordinatörü Ahmet Meydani de çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.