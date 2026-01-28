Habertürk
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 00:33 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:33
        Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma izin verilmiyor.

        Tüm araçlar için trafiğe kapatılan kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

