Başkan Büyükkılıç, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetiyle görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Heyetle makamında görüşen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri'nin ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası standartta olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Kayseri büyükşehirler arasında hem belediyecilik hizmetleri açısından hem de nüfus oranına göre hizmet koşulları bağlamında çok iyi noktadadır. 6 bin yıllık geçmişi olan bir şehirden söz ediyoruz, değişik medeniyetlerin getirdiği tat, lezzet ve zenginlikten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lakovic de Karadağ'ın kış turizmine elverişli kuzey bölgesini geliştirmek amacıyla Kayseri'ye geldikdiklerini belireterk, şunları kaydetti:

"Biz çok gelişmiş bir ülke olmayabiliriz ama turizmde iyi bir konumdayız. Karadağ’ın kuzeyinde daha çok kış turizmi geliştirecek potansiyele sahip bir bölge. O yüzden bugün aslında buradayız. Hem sizden yeni bir şeyler öğrenmek hem de sizin deneyimlerinizden faydalanmak ve sizden kuzey bölgemizi nasıl geliştireceğimiz konusunda bilgi ve tecrübe edinmek önemli olacak. Karadağ'a daha önce gelme fırsatınız olmadıysa sizi davet edip, misafir olmanızı isteyeceğiz ve tekrar misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum."