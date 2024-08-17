Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Arif Kocaman, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek (Dk. 78 Ali Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 62 Boa Morte), Bourabia (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Mane (Dk. 62 Bahoken), Cardoso
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (Dk. 84 Camara), Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Dk. 80 Poungouras), Charisis (Dk. 90+6 Ziya Erdal), Turgunboev, Pritchard (Dk. 80 Bieganski), Manaj (Dk. 90+6 Bekir Turaç Böke)
Goller: Dk. 14 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 17 ve 50 Radakovic (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 87 Bieganski (Net Global Sivasspor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.