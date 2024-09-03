Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi

        RAMAZAN KAYA - Sünnet sırasında penisinin derisi yanlışlıkla kesilen 4 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde cildinden yapılan yamayla tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yanlış sünnet edilen çocuk, kasığından alınan deriyle tedavi edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMAZAN KAYA - Sünnet sırasında penisinin derisi yanlışlıkla kesilen 4 yaşındaki çocuk, Kayseri Şehir Hastanesinde cildinden yapılan yamayla tedavi edildi.

        Ailesiyle Niğde'de yaşayan 4 yaşındaki Mehmet'in sünnet sırasında yanlışlıkla penis derisi tamamen kesildi.

        Bunun üzerine çocuk, ailesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

        Burada kasığından alınan deri, penisine yama yapılan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, çocuğun, "merdiven altı" diye tabir edilen bir yerde, hekimin bulunmadığı ortamda sünnet edildiğini söyledi.

        Sünnet sırasında penis derisinin tamamının kesildiğini tespit ettiklerini belirten Dörterler, şunları anlattı:

        "Hastamız, ileri merkez olduğu için buraya sevk edildi. Hastanın ciddi bir problemi vardı. Biz tedavilerini yaptıktan sonra ameliyata aldık. Sünnet derisi tamamen köküne kadar kesilmişti, yanlış sünnetten dolayı. Bu, çocuk için ciddi bir sorun olacaktı. Çocuğun kasık bölgesinden cilt alarak yani kabaca ciltten yama yaparak operasyonu gerçekleştirdik, gayet başarılı geçti. Cilt greftimiz tuttu."

        - "Sünnet, cerrahi bir işlemdir"

        Her çocuğun bu kadar şanslı olmayabileceğine dikkati çeken Dörterler, "Daha ciddi problemler görüyoruz, sık sık bunlara da rastlıyoruz. Ailelere önerim, sünneti cerrahlar tarafından hastane koşullarında, ameliyathanede yaptırmaları. Toplum olarak sünnetin bir cerrahi işlem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Henüz bu bilinç düzeyi oluşmadı. Tekrar tekrar söylüyorum, bizim başımıza gelmez demeyin. Bir kez olur ve çocuğun hayatı kararır. Herkes bu çocuk kadar şanslı olmayabilir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar

        Benzer Haberler

        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Kayseri'de İŞKUR 2 bin 40 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
        Melikgazi Kayseri Basketbol'un olağan genel kurulu 21 Eylül'de yapılacak
        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı
        Kayseri'de "kasten yaralama"dan hüküm giyen kişi yakalandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kab...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İslam Kalkınma Bankası heyetini kab...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin alt yapı çalışmalarını in...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, KASKİ'nin alt yapı çalışmalarını in...
        Sünnet sırasında penis derisi kesilen çocuğa, kasığından alınan deri dikild...
        Sünnet sırasında penis derisi kesilen çocuğa, kasığından alınan deri dikild...