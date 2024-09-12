Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "dolandırıcılık" uyarısı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı üst düzey yetkili ve bürokratların ismini kullanarak para talebinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istenen açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunamayacağı kaydedildi.
Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları istendi.
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