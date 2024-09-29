Kayseri'de trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen defnedildi

Cenaze törenine, Kış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Eğribucak Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kış'ın naaşı, cenaze namazı için Hacılar Cami Kebir Camisi'ne getirildi.

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