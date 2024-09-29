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        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçından umutlu:

        Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 29.09.2024 - 21:27
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        Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş maçından umutlu:
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        Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahalarında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

        Yılmaz, sarı-kırmızılı ekibin son antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

        Takım olarak iyiye gittiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Asıl oyunumuz Eyüpspor maçının ikinci devresi. Trabzonspor maçında oynadığımız gerçek asıl oyunumuzdan sonra Göztepe'ye birçok eksikle gittik ama hiçbir zaman bunu konuşmadık ve konuşmayacağız. Hem yorgunluk hem mental yorgunluktan sonra mağlup olduğumuz bir Göztepe maçı vardı. Aslında oyun olarak çok iyiye giderken Göztepe'de ne yazık ki hem eksiklerin hem de fizik ve psikolojik olarak Trabzon'da bıraktığımız 2 puandan sonra ne yazık ki Göztepe'de istediğimiz sonucu alamadık. Takım olarak iyiye gittiğimizi, iyi oyun oynadığımızı, sadece bir tane galibiyete ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

        - "Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok"

        Yılmaz, ligde yarın karşılaşacakları rakipleri Beşiktaş'ın önemli bir takım olduğunu ve iyi transferler yaptığını ifade etti.

        Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Biz yarın kesinlikle kazanmak istiyoruz, kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a saygımız sonsuz ama yarın kazanıp inşallah bir an önce yukarılara tırmanmak istiyoruz. Oynadığımızın oyunun karşılığını almak istiyoruz. Göztepe maçına kadarki her maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sefer hak ettiğimizi aldığımız bir maç olur." dedi.

        - "Formda ve iyi oyuncularımız var"

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Kayserispor'u ziyaret ettiğini aktaran Yılmaz, "A Milli Takım hocası sevgili Montella da bugün bizlerle. Hem antrenmanımızı takip ediyor hem de yarın maçımızı takip edecek. Çünkü formda ve iyi oyuncularımız var. Onları da takip etmeye geldi. Kendisiyle de konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yılmaz, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasından dolayı çok üzgün olduğunu ve kendisiyle konuşup "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu ifade etti.

        Kaleci Bilal Bayazit'in sakatlık sonrası dün ilk kez takımla birlikte çalıştığını anlatan Yılmaz, "Bugünden sonra inşallah Allah izin verirse yarın kalede olabileceğini düşünüyorum, ama yine de akşam tam olarak belli olacak. Onur, Trabzon maçında harika futbol oynadı, harika kalecilik yaptı. Göztepe maçında şanssızdı. Onur'a da güvenimiz sonsuz, Bilal'e de güvenimiz sonsuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir an önce hak ettikleri puanları almak istediklerini söyleyen Yılmaz, yarınki Beşiktaş maçın bir başlangıç olmasını temenni etti.

        - Antrenman

        Kayserisppor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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