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        Kayseri'de 6 yılda 21 bin 780 hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı

        Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi, 6 yılda 64 bin 158 kez ziyaret ettiği 21 bin 780 hastanın ayağına sağlık hizmeti götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 12:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:18
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        Kayseri'de 6 yılda 21 bin 780 hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı
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        Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi, 6 yılda 64 bin 158 kez ziyaret ettiği 21 bin 780 hastanın ayağına sağlık hizmeti götürdü.

        Her gün kilometrelerce yol kateden sağlık görevlileri, genç, yaşlı, yatağa bağımlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yardımına koşuyor.

        Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Eren Metiner, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin ihtiyacı olan hastaların evlerinde tahlil, tetkik, yara pansumanı, sonda değişimi gibi hizmetleri yaptığını söyledi.

        Hasta ve hasta yakınlarına tedavinin kolaylığı için eğitimler verdiklerini belirten Metiner, şunları kaydetti:

        "Hafta içi her gün 08.00 ve 16.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Kriterlerimiz hastanın yatağa bağımlı olması veya felçli, ameliyat sonrası yara pansumanı gerektiren, hastaneye gelemeyecek durumda olup evinde kan tahlilleri alınacak kişiler. Ayrıca Alzheimer, demans gibi farklı tip hastalıkları, kronik rahatsızlıkları olan hastalara hizmet veriyoruz. Başkasına muhtaç, engelli, felçli ve yatağa bağımlı hastalara gidiyoruz. Hastalar önce 444 38 33 numaralı hattan ulusal merkezden kayıtlarını oluşturuyor ve merkeze bağlı bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne yönlendiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü de adrese bağlı olarak hastaları ilgili sağlık birimine aktarıyor. Biz, Kocasinan ve Melikgazi'ye bakıyoruz. Kocasinan'da 67, Melikgazi'de 23 köy ve mahalleye bakıyoruz."

        - Özellikle köylerdeki hastalar uygulamadan memnun

        Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi'nin 2019'da faaliyetlerine başladığını hatırlatan Metiner, evlerinde ziyaret edilen hastalara 2 ambulans ve 3 ekip aracıyla hizmet verdiklerini dile getirdi.

        Metiner, 6 yılda 64 bin 158 kez ziyaret ettikleri 21 bin 780 hastanın ayağına sağlık hizmeti götürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "2019'da 919 tekil hastaya 2 bin 329, 2020'de Kovid-19'un olduğu yıl 1823 tekil hastaya 5 bin 105 ziyaret yaptık. 2021'de 2 bin 408 tekil hastaya 7 bin 671, 2022'de 3 bin 263 tekil hastaya 10 bin 689, 2023'te ise 9 bin 700 tekil hastaya 27 bin 322 ziyaret gerçekleştirdik. Buradaki artışın sebebi ekip aracımızın sayısının artmasıydı. 2024'te ise bugüne kadar 3 bin 667 tekil hastaya 11 bin 42 ziyaret yaptık ve ziyaretlerimize devam ediyoruz. Takip ettiğimiz hastaların birçoğu yaşlı, bakıma muhtaç, kronik rahatsızlıkları ve yatak yarası olan hastalar. Tıbbi tedavinin yanında aslında psikoterapi de veriyoruz. Hastalarla konuşuyoruz, moral veriyoruz, motive ediyoruz, danışmanlık da sağlıyoruz. Bu hizmeti özellikle köylere taşıdığımız için köydeki hastaların çok memnun kaldığını söyleyebilirim."

        - "Ayağıma kadar geliyorlar"

        Evde sağlık hizmetinden yararlanan 24 yaşındaki Salih Durmaz ise doktorların sırtındaki yara için geldiklerini, ara ara kontrollerini yaptıklarını belirtti.

        Ekiplerin yaralarına pansuman yaptığını aktaran Durmaz, "Evde sağlık hizmetinden çok memnunum. Allah razı olsun hepsinden. Ayağıma kadar geliyorlar." dedi.

        Durmaz'ın annesi Gülistan Durmaz da Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, uygulamadan memnun olduklarını vurguladı.

        Ekiplere de teşekkür eden Durmaz, "Daha önce kendim götürüyordum, artık çocuğumu hastaneye götürmüyorum. Ekipler geliyor, gerekeni yapıyor. Yüküm yarı yarıya hafifledi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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